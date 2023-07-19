Європейський Союз планує створити спеціальний фонд для підтримки української армії протягом наступних чотирьох років вартістю до 20 мільярдів євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів, обізнаних із планом.

План не передбачатиме прямих платежів ЄС за українську зброю.

Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на закупівлю та пожертвування, зокрема боєприпасів, ракет та танків Україні.

Фонд також зміг би допомогти оплатити навчання українських військових в Європі.

Зазначається, що пропозиція щодо створення спеціального військового фонду є частиною ширших зусиль ЄС, щоб продемонструвати свою довгострокову прихильність Україні.

Європейська служба зовнішніх дій також розробила план, про який вперше повідомило видання Politico, який передбачає ряд зобов’язань щодо безпеки, які ЄС може взяти перед Україною в найближчі роки.

За словами дипломатів, схвалити створення цього фонду планується до осені.

Раніше Politico повідомило, що Європейська служба зовнішніх справ розробила план, за яким блоку рекомендується взяти на себе повний список безпекових зобовʼязань перед Україною на довгі роки.