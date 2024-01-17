Народний депутат Микола Тищенко назвав своїх колег по парламенту героям, адже вони працюють навіть під час повітряної тривоги.

Таку заяву нардеп зробив під час одного із своїх інтерв'ю, пишуть «НикВести».

Під героїзмом Микола Тищенко пояснює той факт, що депутати продовжують вести засідання сесії навіть під час повітряної тривоги.

— Я пишаюсь 9 скликанням. Це військове скликання, вони вже всі герої. Не зважаючи на різні думки, але в цілому весь парламент це героїчні люди. Коли сирена — ніхто не спускається в укриття, всі продовжують працювати, тому що розуміють, наскільки важливими є ці законопроєкти, – сказав він.

Микола Тищенко також зазначив, що в період війни та небезпеки, коли Україна активно імплементує законодавство під євростандарти, парламент виявився дуже ефективним.

— Ми стали кандидатами в Євросоюз, це неможливі речі. Імплементувати законодавство України під євростандарти в період війни, коли тебе бомблять і гинуть твої співвітчизники, твої герої солдати, але парламент стоїть як один, і робить свою роботу. Недарма у свій час за цей парламент проголосувало 73% людей, - додав нардеп.

Раніше народного депутата України Миколу Тищенка, який полетів до Таїланду начебто для «обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади» звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга Народу», а також виключили з лав партії, а пізніше — і з фракції.

Відзначимо також, що улітку перед візитом Миколи Тищенко у Францію, голова Миколаївської ОВА попросив його зібрати там кошти на вантажівки для ЗСУ. Після цього він привіз автівки для бійців з миколаївського напрямку.