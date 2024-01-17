Вступ України в НАТО до завершення війни з Росією не можливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння агресору, переконаний президент Польщі Анджей Дуда.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяви Анджея Дуди за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

— Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України, — сказав він.

Анджей Дуда додав, що Україна «має прагнути до повноправного членства в НАТО» і що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього НАТО і безпеки Польщі.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України є інвестицією у безпеку.