Кирило Буданов

Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов не вважає, що невдалий український контрнаступ у 2023 році був «катастрофою». Водночас він зазначив: сказати, що все добре, теж неможна.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Коментуючи питання про те, що контрнаступ України минулоріч не досягнув успіхів, Кирило Буданов зазначив, що це не було катастрофою.

— Сказати, що все добре — це неправда. Сказати, що це катастрофа — теж неправда... Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму, — сказав він.

Кирило Буданов вважає, що Україні все ж вдасться стримувати наступ Росії, однак зазначає, що мобілізація є необхідною.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кирило Буданов заявив, що якщо Україна не повернеться до адмінкордонів 1991 року — прикордонні сутички, обміни ракетними ударами та атаками безпілотників продовжуватимуться все життя.