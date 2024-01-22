Президент Володимир Зеленський повідомив, що 22 січня внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Про це президент заявив під час привітання з нагоди Дня Соборності.

— Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора, — сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що українці за духом і за походженням мають стати ними і за законом. Це стосується українців у всіх куточках світу, а також іноземних добровольців, які стали на захист України, і воюють «за свободу України, як за рідну Батьківщину». За словами Володимира Зеленського, Україна стане для них такою.

— Усі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні, — підсумував президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.

Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.