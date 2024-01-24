Крилата ракета Taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що Україна зможе переконати німецький уряд в передачі необхідних державі далекобійних ракет Taurus.

Наразі тривають переговори з німецьким урядом, про це він розповів в інтерв’ю для Bild.

«Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту», — сказав Дмитро Кулеба.

Водночас він наголосив, що Україна не використовуватиме дані далекобійні ракети для атак на російську територію.

«Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії», — зазначив глава МЗС України.

Він також підкреслив, що державі необхідні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України.

Дмитро Кулеба додав, що найкращий спосіб забезпечити безпеку як Німеччини, так і інших європейських держав — це «надати Україні все необхідне для перемоги над Росією і звільнення українських територій».

Нагадаємо, що депутати Бундестагу написали листа до канцлера Олафа Шольца й міністра оборони Бориса Пісторіуса з закликом передати Україні ракети Taurus.

Як відомо, Україна вже отримала від Великої Британії та Франції крилаті ракети Storm Shadow та Scalp, аналогічні німецьким Taurus.