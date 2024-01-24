Віктор Орбан. Фото: AP

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав парламент країни «за першої ж можливості» підтримати членство Швеції в Північноатлантичному альянсі.

Про це він написав в соцмережі Х.

Він повідомив, що мав розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Я підтвердив, що уряд Угорщини підтримує членство Швеції в НАТО. Я також підкреслив, що ми продовжуватимемо закликати Національну асамблею Угорщини проголосувати за приєднання Швеції та завершити #ратифікацію за першої ж можливості», — написав він.

Нагадаємо, парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, член альянсу понад півтора року не ратифікувала заявку.

Наразі єдиним членом альянсу, який не схвалив заявку Швеції, є Угорщина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.