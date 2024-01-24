Парламент Туреччини/Фото: Associated Press

Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, член альянсу понад півтора року не ратифікувала заявку.

Про це пише «Радіо свобода».

Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав рішення турецького парламенту.

— Сьогодні ми на крок ближчі до того, щоб стати повноправним членом НАТО, — зазначив він.

Наразі єдиним членом альянсу, який не схвалив заявку Швеції, є Угорщина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.