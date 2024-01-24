Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, член альянсу понад півтора року не ратифікувала заявку.
Про це пише «Радіо свобода».
Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав рішення турецького парламенту.
— Сьогодні ми на крок ближчі до того, щоб стати повноправним членом НАТО, — зазначив він.
Наразі єдиним членом альянсу, який не схвалив заявку Швеції, є Угорщина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Парламент Туреччини на засіданні 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Туреччина, член альянсу понад півтора року не ратифікувала заявку.
Про це пише «Радіо свобода».
Як очікують, найближчими днями ратифікований парламентом документ підпише президент Реджеп Таїп Ердоган.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон привітав рішення турецького парламенту.
— Сьогодні ми на крок ближчі до того, щоб стати повноправним членом НАТО, — зазначив він.
Наразі єдиним членом альянсу, який не схвалив заявку Швеції, є Угорщина. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до НАТО.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|