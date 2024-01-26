Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник — компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність в Росії.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейські ЗМІ.
Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул «постачальник Королівського двору Швеції».
Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.
За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.
Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.
Серед брендів, пов’язаних із продовженням діяльності в Росії, — виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.
Нагадаємо, Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник — компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність в Росії.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейські ЗМІ.
Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул «постачальник Королівського двору Швеції».
Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.
За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.
Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.
Серед брендів, пов’язаних із продовженням діяльності в Росії, — виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.
Нагадаємо, Україна закликала партнерів заблокувати будь-які спроби Росії придбати у приватних компаній на Заході товари, які можуть використовуватися у сфері військових технологій.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|