Кабінет Міністрів продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня, а виплати для переселенців із числа пенсіонерів буде продовжено на шість місяців.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні ми ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО», — зазначив глава уряду.
Водночас, він додав, що виплати для ВПО з числа пенсіонерів буде продовжено ще на шість місяців.
Виплати буде продовжено для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в Центрі зайнятості або працевлаштувалися.
«Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує», — зазначив Денис Шмигаль.
Раніше також повідомлялось, що в Україні планують провести інвентаризацію житлових фондів, щоб визначити приміщення для проживання переселенців. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради утворена робоча група з розв’язання житлових питань переселенців.
Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Кабінет Міністрів продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня, а виплати для переселенців із числа пенсіонерів буде продовжено на шість місяців.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні ми ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО», — зазначив глава уряду.
Водночас, він додав, що виплати для ВПО з числа пенсіонерів буде продовжено ще на шість місяців.
Виплати буде продовжено для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в Центрі зайнятості або працевлаштувалися.
«Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує», — зазначив Денис Шмигаль.
Раніше також повідомлялось, що в Україні планують провести інвентаризацію житлових фондів, щоб визначити приміщення для проживання переселенців. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради утворена робоча група з розв’язання житлових питань переселенців.
Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|