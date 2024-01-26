Кабінет Міністрів продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня, а виплати для переселенців із числа пенсіонерів буде продовжено на шість місяців.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО», — зазначив глава уряду.

Водночас, він додав, що виплати для ВПО з числа пенсіонерів буде продовжено ще на шість місяців.

Виплати буде продовжено для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в Центрі зайнятості або працевлаштувалися.

«Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує», — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше також повідомлялось, що в Україні планують провести інвентаризацію житлових фондів, щоб визначити приміщення для проживання переселенців. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради утворена робоча група з розв’язання житлових питань переселенців.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що майже 40% з отримувачів допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона мало оплачувана.