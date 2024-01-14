На Миколаївщині відкриють центр для проживання ВПО, 21 грудня 2023 року. Фото: «НикВести»

В Україні планують провести інвентаризацію житлових фондів, щоб визначити приміщення для проживання переселенці.

Про це йшлося під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що при Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради утворена робоча група з розв’язання житлових питань переселенців.

Також робоча група розробляє стратегію забезпечення переселенців житлом. Зокрема, розглядає створення фондів тимчасового житла.

Однак, це потребує проведення інвентаризації усіх потенційно придатних для проживання приміщень. Перевірка дозволить визначити стан об’єктів і порахувати вартість реконструкції кожного з них.

До того ж робоча група планує розробити механізми залучення коштів міжнародних партнерів та будівельного бізнесу.

Нагадаємо, в Первомайську на Миколаївщині планують побудувати 26 багатоквартирних будинків для переселенців. Зараз ведуться переговори з представниками Данії та інших країн, які можуть надати кошти для його втілення.

Разом з тим Миколаївська область отримала від Європейської комісії 468 модульних будиночків з необхідним обладнанням для проживання внутрішньо переміщених осіб та осіб, в яких зруйноване/пошкоджене житло внаслідок воєнних дій.

Читайте також статтю чому мешканці Миколаєва відмовляються від демонтажу будинків, в які влучила ворожа ракета та що відбуватиметься з будівлями далі — читайте у матеріалі «НикВести».