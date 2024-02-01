Будівля Міжнародного кримінального суду. Фото: VoxUkraine

З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив суд в соцмережі Х.

«З 1 лютого Вірменія стала 124-ю державою учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС) і 19-ю державою з регіону Східної Європи», — йдеться у повідомленні.

3 жовтня минулого року парламент Вірменії ратифікував Римський статут.

У відповідь на це в РФ заявили, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, додавши, що «Єреван не врахував відповідні пропозиції Москви щодо статуту».

Країни, які ратифікували Римський статут, повинні затримати президентра РФ Володимира Путіна, якщо він їх відвідає, оскільки у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.