З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомив суд в соцмережі Х.
«З 1 лютого Вірменія стала 124-ю державою учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС) і 19-ю державою з регіону Східної Європи», — йдеться у повідомленні.
3 жовтня минулого року парламент Вірменії ратифікував Римський статут.
У відповідь на це в РФ заявили, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, додавши, що «Єреван не врахував відповідні пропозиції Москви щодо статуту».
Країни, які ратифікували Римський статут, повинні затримати президентра РФ Володимира Путіна, якщо він їх відвідає, оскільки у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
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З 1 лютого у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомив суд в соцмережі Х.
«З 1 лютого Вірменія стала 124-ю державою учасницею Міжнародного кримінального суду (МКС) і 19-ю державою з регіону Східної Європи», — йдеться у повідомленні.
3 жовтня минулого року парламент Вірменії ратифікував Римський статут.
У відповідь на це в РФ заявили, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин, додавши, що «Єреван не врахував відповідні пропозиції Москви щодо статуту».
Країни, які ратифікували Римський статут, повинні затримати президентра РФ Володимира Путіна, якщо він їх відвідає, оскільки у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|