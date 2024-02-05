Прапори Європейського Союзу біля штаб-квартири Європейської комісії. Фото: Reuters

У 13-му пакеті санкцій проти Росії не буде нових заборон на імпорт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Єврокомісія запропонує пакет санкцій, який, як сподівається, викличе мінімальні дебати серед держав-членів, щоб його швидко ухвалили до другої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Також вказується, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не можуть продавати товари подвійного призначення.

Товари подвійного використання — це предмети, які можна використовувати у звичайному житті, а також на полі бою для виготовлення зброї, як-от безпілотників.

«У Брюсселі вважають, що залишилося небагато, щодо чого країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз збирається запровадити ембарго проти російського алюмінію у межах 13-го пакету санкцій.