У Болгарії затримали працівника МВС за підозрою в шпигунстві для РФ. Фото: Novinite.

Болгарські правоохоронці у понеділок, 5 лютого, затримали співробітника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗ) Міністерства внутрішніх справ країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії

Про це пише Укрінформ с посиланням на болгарські ЗМІ.

Затримання відбулося у самій будівлі ГУБОЗ співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки МВС Болгарії. Йдеться про розслідування справи щодо шпигунства на користь Росії.

За даними болгарських ЗМІ, затриманий співробітник передавав секретну інформацію колишньому дипломату в посольстві Росії в Софії, якого деякий час тому оголосили персоною нон ґрата.

Дії правоохоронних органів проводяться під наглядом Софійської міської прокуратури. Справою також займається Державне агентство з національної безпеки (ДАН).

Також тривають обшуки у справі.

Зазначається, що сигнал у цій справі був надісланий Болгарії від іноземних служб.

Нагадаємо, Болгарія офіційно розшукує шістьох громадян Росії, заочно підозрюваних у терористичній діяльності на території країни в період з 2011 по 2020 рік.