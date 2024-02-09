Клава Кока. Фото: 5 канал

Російській співачці Клавдії Високовій, відомій під псевдонімом Клава Кока, заборонили в’їзд до Естонії до 2027 року через підтримку російської агресії в Україні.

Про це пише естонське видання Limon.postimees.

Концерт співачки в Таллінні був запланований на 29 березня. Квитки на нього коштували від 35 євро.

Попередній концерт співачки, що мав відбутися навесні 2022 року в клубі Таллінна Cathouse, також був скасований. Власник Cathouse тоді пояснив це тим, що захід не відбудеться саме через те, що артистка підтримує напад Росії на Україну.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) підтвердили, що тих, хто підтримує російську агресію, до Естонії не пускають.

— Ми повторюємо те, що говорили раніше: організатори концертів не повинні запрошувати до Естонії артистів, які виступають із прокремлівськими тезами, оскільки їм заборонено тут виступати. Російські та білоруські діячі культури, які бажають виступити в Естонії, на сьогоднішній день не можуть отримати естонську візу, — прокоментував прессекретар МВС Естонії Вейко Песур.

У базі МВС є позначка, що співачці заборонили в’їзд до 18 травня 2027 року.

При цьому організатор її концерту в Таллінні, власник MJClub Юрі Метс, до сьогоднішнього дня був упевнений, що співачка справді у березні приїде до Естонії. За його словами, вона мала прилетіти до Таллінна з Німеччини, в’їхати до країни за чинною шенгенською візою.

— Виступ Клави Коки в Естонії, як і раніше, недоречний, оскільки вона не засудила однозначно російську агресію в Україні і перебуває на службі у російської пропаганди, — прокоментував радник з комунікацій Міністерства культури Ханнус Лууре.

Нагадаємо, Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.