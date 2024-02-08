Ільхам Алієв. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових виборах, які ініціював сам до 20-річчя перебування на посаді. Таким чином, він керуватиме державою ще 7 років.

Про це пише «Київ Пост» з посиланням на азербайджанські ЗМІ.

Згідно з результатами підрахунку 93,3% бюлетенів, кандидат у президенти від партії «Єні Азербайджан» Ільхам Алієв отримав 92,05% голосів.

— Вибори пройшли на високому рівні. Народ Азербайджану здійснив своє суверенне право і обрав свого президента з семи кандидатів. Згідно з попередніми результатами, Ільхам Алієв набрав більшість голосів. Підрахунок бюлетенів, що залишилися, не вплине на результати, — зазначив на брифінгу голова ЦВК Мазахир Панахов.

За його словами, остаточні результати виборів оголосять 9 лютого, а Конституційний суд затвердить їх не пізніше 17 лютого.

Ільхам Алієв керує Азербайджаном із жовтня 2003 року, змінивши на посаді батька Гейдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках.

Окрім цього, чинний президент пояснював необхідність позачергових виборів в Азербайджані тим, що вони будуть першими після «повернення контролю над усією територією держави, а також відновлення суверенітету в результаті антитерористичних заходів у Нагірному Карабасі» у вересні 2023 року.

Як відомо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок «локальних антитерористичних заходів» у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Це відбулося після звинувачень Вірменії «в організації теракту та загибелі військових».

Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію. Таким чином країна погодилася, що це є територією Азербайджана. За це народ виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести.

Євросоюз оголосив пакет гуманітарної допомоги на 500 мільйонів євро для підтримки людей, які постраждали внаслідок бойових дій у Нагірному Карабаху.

Також Євросоюз може запровадити проти Азербайджану заходи у разі утисків мирних жителів Нагірного Карабаху.

Жителі регіону, етнічні вірмени, почали залишати свої домівки та переїжджати до Вірменії.