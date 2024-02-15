Росіяни 15 лютого вдарили ракетою по Львову. Фото: Андрій Садовий

Вранці 10 лютого російські війська атакували львівську область 10 ракетами. В обласному центрі є влучання в об'єкт інфраструктури, вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.

Про це розповів мер Андрій Садовий.

«За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки», — повідомив він.

Вулиця Наукова зараз перекрита для транспорту. Автобуси тимчасово курсуватимуть вулицею Володимира Великого. Трамвай їздить як завжди.

Керівник ОВА Максим Козицький уточнив, що під час атаки постраждали двоє людей.

«Це чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомога їм надали на місці», — зазначив він.

Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

Нагадаємо, минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області з артилерії. Під ударом опинилися Очаківська та Куцурубська громади.