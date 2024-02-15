РФ може почати гібридну операцію в Молдові. Фото соцмережі

Росія проводить інформаційні кампанії проти Молдови, дуже схожі на ті, які використовувала перед вторгненням в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ці дії покликані виправдати можливу майбутню ескалацію Росії проти Молдови. Також вказується, що Росія хоче унеможливити інтеграцію Молдови в Захід.

У Інституті вивчення війни проаналізували висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. На думку аналітиків ISW, це свідчить, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.

«Лавров стверджував, що в Придністров’ї перебувають близько 200 000 російських громадян і що Росія «стурбована їхньою долею» і «не дозволить їм стати жертвами чергової авантюри Заходу», — йдеться у повідомленні.

Раніше інші речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що влада Молдови нібито намагається економічно «задушити» Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

Нагадаємо, що після нічної атаки РФ на Україну 11 лютого в Молдові неподалік від кордону виявили уламки «Шахеда».