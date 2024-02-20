TikTok. Фото з відкритих джерел

Єврокомісія відкрила офіційне провадження проти китайської соцмережі TikTok відповідно до закону про цифрові послуги і хоче перевірити, чи достатньо соцмережа робить для захисту дітей.

Про це пише Reuters із посиланням на документ Єврокомісії.

«Захист неповнолітніх є головним пріоритетом Закону про цифрові послуги, тож як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok має повністю відповідати вимогам закону і приділяти особливу увагу захисту неповнолітніх в Інтернеті», — йдеться у документів.

Це друге розслідування ЄС на підставі Закону про цифрові послуги після соціальної медіаплатформи X Ілона Маска, стосовно якої триває розслідування.

Якщо соцмережу визнають винною в порушенні норм закону, на TikTok може бути накладений значний штраф у розмірі до 6% його річного прибутку.

Нагадаємо, відділ фінського парламенту з питань інформаційних технологій заборонив використання додатка TikTok на парламентських пристроях із міркувань безпеки.

Минулого року французький уряд заборонив встановлювати та користуватися мобільними додатками китайської соціальної мережі TikTok та американської відеоплатформи Netflix на своїх робочих телефонах близько 2,5 мільйонам державних службовців.

Також у Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.

А у Швеції заборонили використовувати додаток військовим