ЄС запроваджує нові санкції проти Росії, фото з соцмереж

Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії до 25 лютого 2025 року за окупацію територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Рада ЄС ввела санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України Російською Федерацією Рада прийняла додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду території України.

Крім того, Європейська рада 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН.

«Доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти всі заходи, введені в даний час ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи повинні бути продовжено ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року», — йдеться у повідомленні.

У січні Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи, створені для окремих секторів економіки Росії.