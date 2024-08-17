Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть 15 генераторів для роботи чотирьох комунальних підприємств Миколаєва.
Про це йшлося 14 серпня під час онлайн-засідання виконавчого комітету міської ради, пишуть «НикВести».
Загальна вартість цих генераторів складає 1,8 мільйона гривень. Їх спрямують наступним міським підприємствам:
Станом на жовтень 2023 року було відомо, що комунальні підприємства Миколаєва запаслися 327 генераторами на випадок блекауту. Найбільше таких пристроїв має «Миколаївоблтеплоенерго».
Водночас співвласникам багатоквартирних будинків у Миколаєві частково компенсують вартість енергенераторів та портативних електростанцій, які були придбані під час останнього опалювального сезону.
Також «НикВести» розповідали, як підприємці на Соборній рятуються генераторами під час 18-годинних відключень світла.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть 15 генераторів для роботи чотирьох комунальних підприємств Миколаєва.
Про це йшлося 14 серпня під час онлайн-засідання виконавчого комітету міської ради, пишуть «НикВести».
Загальна вартість цих генераторів складає 1,8 мільйона гривень. Їх спрямують наступним міським підприємствам:
Станом на жовтень 2023 року було відомо, що комунальні підприємства Миколаєва запаслися 327 генераторами на випадок блекауту. Найбільше таких пристроїв має «Миколаївоблтеплоенерго».
Водночас співвласникам багатоквартирних будинків у Миколаєві частково компенсують вартість енергенераторів та портативних електростанцій, які були придбані під час останнього опалювального сезону.
Також «НикВести» розповідали, як підприємці на Соборній рятуються генераторами під час 18-годинних відключень світла.