Генератор на Соборній площі у Миколаєві / Фото: «НикВести»

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть 15 генераторів для роботи чотирьох комунальних підприємств Миколаєва.

Про це йшлося 14 серпня під час онлайн-засідання виконавчого комітету міської ради, пишуть «НикВести».

Загальна вартість цих генераторів складає 1,8 мільйона гривень. Їх спрямують наступним міським підприємствам:

«Миколаївоблтеплоенерго» – 8 генераторів, вартістю 996,7 тисячі гривень;

– 8 генераторів, вартістю 996,7 тисячі гривень; «Миколаївелектротранс» – 3 генератора, вартістю 373,7 тисячі гривень;

– 3 генератора, вартістю 373,7 тисячі гривень; «Миколаївводоканал» – 2 генератора, вартістю 249,1 тисячі гривень;

– 2 генератора, вартістю 249,1 тисячі гривень; «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» – 2 генератора, вартістю 249,1 тисячі гривень.

Станом на жовтень 2023 року було відомо, що комунальні підприємства Миколаєва запаслися 327 генераторами на випадок блекауту. Найбільше таких пристроїв має «Миколаївоблтеплоенерго».

Водночас співвласникам багатоквартирних будинків у Миколаєві частково компенсують вартість енергенераторів та портативних електростанцій, які були придбані під час останнього опалювального сезону.

Також «НикВести» розповідали, як підприємці на Соборній рятуються генераторами під час 18-годинних відключень світла.