Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен. Фото з відкритих джерел

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що НАТО має два-три роки на підготовку до війни з Росією.

Таку думку він висловив у інтерв'ю Bloomberg.

«У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років, але я думаю, що ми повернулися до цього терміну менше 10 років через промислову базу, яка зараз є у Росії. Потрібен деякий час, що дає нам можливість протягом наступних двох-трьох років відновити наші сили, відновити наші запаси одночасно з тим, як ми підтримуємо Україн», — сказав Ейрік Крістофферсен.

Сама Норвегія хоче досягти цілі Альянсу щодо витрат на оборону – на рівні 2% ВВП – вже у 2024 році. А рівень 2,7% ВВП, як очікується, буде досягнутий до 2030 року.

«Наразі я бачу вікно, коли ми можемо виконати вимоги, узгоджені НАТО, нову командну структуру, нові структури сил, нові регіональні плани. Тому ми можемо реалізувати ці плани та ці рішення у наступні роки, але нам треба прискоритись. Нам потрібно зробити це за два-три роки, щоб бути впевненими, що ми готові до всього, що може статися», — вважає головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив думку, що протягом трьох-п'яти років Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО.