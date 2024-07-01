Польша призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів з 1 липня / Ілюстративне фото

З 1 липня Польща призупинила пропуск на в’їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Як повідомила Державна митна служба України, вантажівки можуть пропустити, якщо є книжка ЄКМТ (багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику, і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту, — прим.).

Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) в Любліні заборонила реалізацію на ринку країни трьох партій морозива, імпортованого з України, загальною вагою 8,48 тонн, через їх розмороження.

Також торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 мільйони злотих (близько 380 тисяч доларів), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тисяч тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Крім цього, управління IJHARS видало рішення про заборону реалізації в Польщі партії томатної пасти вагою 57 тисяч 660 кг, імпортованої з України, «через наявність у продукті пліснявих шматочків».