Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України, фото з відкритих джерел

Польська інспекція з питань сільського господарства та якості харчових продуктів (IJHARS) в Любліні заборонила реалізацію на ринку країни трьох партій морозива, імпортованого з України, загальною вагою 8,48 тонн, через їх розмороження.

Про це йдеться у заяві IJHARS у соцмережі X.

«Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива загальною вагою 8 тисяч 482 кг, ввезених з України, через розморожування. Рішення підлягає негайному виконанню», – йдеться у повідомленні.

Також цього тижня торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 мільйони злотих (близько 380 тисяч доларів), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тисяч тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.

Крім цього, управління IJHARS видало рішення про заборону реалізації в Польщі партії томатної пасти вагою 57 тисяч 660 кг, імпортованої з України, «через наявність у продукті пліснявих шматочків».

Також нагадаємо, що на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів» польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок.