Поляки заблокували рух для вантажівок на пункті пропуску «Угринів — Долгобичув». Фото: Wojtek Jargilo

На пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів» польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами за цими напрямками польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину. Також він зауважив, що черга на трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.

Андрій Демченко додав, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщою для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.