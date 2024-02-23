Голова парламентської фракції «Слуга народу», миколаївець Давид Арахамія виступив проти, аби дати можливість журналістам знаходитись на засіданнях Верховної Ради.

Свою позицію в ефірі шоу «Тема з Мосейчук» він обґрунтував тим, що приміщення сховища не зможе вмістити велику кількість людей у разі небезпеки, пишуть «НикВести».

Давид Арахамія вважає, що нести відповідальність за перебування ЗМІ у залах ВР, ніхто не готовий через небезпечну ситуацію. Адже в моменти оголошення тривог розвідка надсилає сповіщення, що Рада і урядовий квартал можуть стати ймовірною метою атаки.

— Є кримінальна відповідальність керівника апарату. Є сховище на 500 людей. У Верховній Раді під час засідання 504 людини. Якщо буде прильот і загине 3 журналіста, хто буде нести кримінальну відповідальність? Керівник апарату каже, що не буде цього робити, якщо хочете, звільняйте. Навіть була ситуація, коли в Раді йшла урочиста подія, було багато залучено з посольств, і 27 депутатів покинули залу, щоб зберегти цю кількість в разі тривоги. Журналісти кажуть нам, що це відмазка, а ми зробили окремий пресцентр. Вони сміються до першого прильоту, — сказав Давид Арахамія.

Він вважає, що для більшості журналістів їх недопуск у Раду не є проблемою.

— До мене жодного разу не підійшли з запитанням, чого журналістів не пускають у Раду? За два роки війни я такого питання не чув. Це надумана тема для 10 журналістів, — додав Арахамія.

При цьому, на початку лютого «Детектор медіа» опублікував спільну заяву правозахисників, медіа та журналістів, в якій йдеться про те, що відсутність доступу ЗМІ до Верховної Ради шкодить демократії.

Як відомо, доступ до пленарних засідань, кулуарів, комітетів Верховної Ради ЗМІ обмежили з 2022 року.