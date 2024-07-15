Президент США Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Передвиборчий штаб Президента США Джо Байдена змінює стратегію після замаху на його опонента-республіканця Дональда Трампа: фокус на єдність країни та осуд насильства.

Як повідомляє Reuters, одразу після замаху на Дональда Трампа кампанія за переобрання президента США Джо Байдена швидко змінила свою стратегію, відмовившись від словесних нападок на колишнього президента і зосередившись на зміцненні єдності в країні.

За даними видання, замість того, щоб словесно нападати на Трампа найближчими днями, Білий дім і кампанія Байдена спиратимуться на історію президента, який засуджував усі види політичного насильства, включаючи його різку критику «безладу», створеного протестами в студентському містечку через конфлікт між Ізраїлем та Газою.

«Ми маємо обʼєднатися як одна нація», заявив Джо Байден, виступаючи в Білому домі в неділю. Так, за кілька годин після суботньої стрілянини кампанія чинного президента зняла телевізійну рекламу та призупинила інші політичні комунікації, включно з тими, які висвітлювали суд проти Дональда Трампа у справі про фінансові махінації.

У новому зверненні Джо Байден засудив політичне насильство, як це зробив відразу після замаху, а також попросив американців «дозволити Федеральному бюро розслідувань робити свою роботу».

Інші кандидати від Демократичної партії, які балотуються цього року, також переглянуть свої плани, зосередившись на небезпеках, які може принести Трамп у разі переобрання, додали у Reuters.

Нагадаємо, у Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія.

Джерела The New-York Post та CNN згодом повідомили, що чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Зазначається, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.