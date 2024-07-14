У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія.

На відео з виступом Трампа чути звуки, схожі на постріли. Трамп торкається свого правого вуха й падає на підлогу, до нього підбігають агенти Секретної служби США. На відео видно, що у Трампа закривавлене вухо, він залишає сцену у свідомості та грозить кулаком.

Дональд Трамп після стрілянини на мітингу в Батлері, фото: АР

The New York Times повідомляє, що через стрілянину є загиблі. Видання зазначає, що секретна служба США заявила, що один із учасників мітингу та ймовірний нападник загинули, ще двоє людей перебувають у важкому стані. Співробітники Секретної служби застрелили стрільця.

За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, але до нього приєднаються й інші відомства.

Тим часом Трамп уже прокоментував стрілянину. За його словами, куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.

«У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається», – заявив американський експрезидент.

Повідомляється, що нападник стріляв не з натовпу на мітингу, а з високої будівлі неподалік. Очевидець стрілянини розповів BBC, що за кілька хвилин до пострілів разом з іншими людьми бачив людину з гвинтівкою, яка підіймалася на сцену, і намагався попередити поліцію, але безрезультатно.

Окружний прокурор Батлера Річард Голдінджер підтвердив, що стрілець перебував на даху і стріляв з відстані в кілька сотень ярдів (один ярд становить близько 0,91 метра).

«Для цього знадобилася б гвинтівка», — заявив прокурор. OSINT-фахівці аналізують стрілянину і, за їхніми даними, ймовірна геолокація розташування Трампа і стрільця вказує на відстань близько 125 метрів між ними.

Дональд Трамп після стрілянини, фото: AP

Зазначимо, що чинний президент США Джо Байден також відреагував на інцидент у Пенсильванії. Він засудив стрілянину на мітингу Трампа. Його детально проінформували про подію, він намагався поговорити з Трампом і його лікарями.

«В Америці немає місця такому насильству. Це хворобливо. Це погано. Це одна з причин, чому ми повинні об’єднати цю країну. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Ми не можемо бути такими. Ми не можемо цього вибачити», – сказав Байден, виступаючи перед журналістами через кілька годин після інциденту.

Своє чергою, Президент Володимир Зеленський побажав швидкого одужання кандидатові у президенти США Дональду Трампу.

«Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати. […] Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою», — Зеленський написав у X.

Що відомо про нападника

Джерела The New-York Post та CNN згодом повідомили, що чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Зазначається, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.