Дмитро Вербицький Фото: Офіс генпрокурора

Заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький пішов з посади.

У повідомленні Офісу генпрокурора вказується, що він пішов за власним бажанням.

Наказ про звільнення Дмитра Вербицького за власним бажанням генеральний прокурор Андрій Костін підписав у понеділок, 1 липня.

Зазначимо, що у травні цього року журналісти «Схем» повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку «Коник», придбаному його племінником за понад 2 мільйона гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.

В червні також журналісти «Схем» повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.

21 червня Андрій Костін усунув Дмитра Вербицького від виконання обов’язків. Обов’язки Дмитрра Вербицького тимчасово доручили іншим заступникам генпрокурора.