Тьєррі Бретон. Фото з відкритих джерел.

Єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що ЄС розпочав роботу з відкриття Офісу оборонних інновацій в українській столиці.

Про це сказав Тьєррі Бретон на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна, пише «ЄП».

За словами єврокомісара, ЄС нещодавно ухвалив нову стратегію в галузі оборонної індустрії.

«Стратегія покликана не лише підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями», — сказав Тьєррі Бретон.

Тьєррі Бретон додав, що нова стратегія встановлює чітким пріоритетом подальший розвиток співпраці.

«От чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві — щоб створити міст між інноваційними стартапами в ЄС та українськими компаніями та Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота щодо виконання цього завдання вже розпочалася», — додав єврокомісар.

У свою чергу Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин перед початком форуму додав, що зараз триває робота, щоб сформувати завдання та структуру Офісу.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі умови для реального початку переговорів щодо вступу до ЄС.