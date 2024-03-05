транзит газу. Фото depositphotos.

Євросоюз вжив заходів для стабілізації внутрішнього ринку газу та скоротив імпорт російського «блакитного палива» на 71%.

Про це заявила єврокомісар Кадрі Сімсон у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики, передає «Укрінформ».

«Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року. Ціни суттєво знизилися, і перебувають на відносно стабільному рівні. Минулого тижня вони становили 25 євро за мегават/год — і це той рівень який існував до початку війни», — розповіла Кадрі Сімсон

За її словами, після закінчення опалювального сезону сховища країн ЄС будуть заповнені на 62%. Адже, зазначила вона, Європейський Союз може покладатися на цілу низку надійних постачальників, головними серед яких залишаються Норвегія і США.

«Ми обговорили також важливість зменшення попиту на газ. Міністри дійшли згоди навколо рекомендацій Єврокомісії продовжити практику скорочення споживання газу на 15% протягом наступного року. На цей час заходи економії дозволили заощадити до 18% від рівня споживання у 2022 році. Тож ми будемо продовжувати ці зусилля — цього разу без зобов’язальних законодавчих норм, на добровільній основі. Це ще одна ознака того, що ми поступово виходимо з надзвичайного стану в енергетиці», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не буде проводити переговори з Росією щодо продовження транзиту газу через Україну.