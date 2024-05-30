Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон / Фото Getty images

Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Про це можуть оголосити вже наступного тижня під час візиту президента Зеленського до Франції, повідомили Reuters три дипломатичні джерела.

Вони зазначають, що Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Україні у військових зусиллях, хоч деякі з його партнерів по ЄС побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків, які надасть Захід.

Франція також фінансуватиме, озброюватиме і навчатиме українську моторизовану бригаду.

«Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня», — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».