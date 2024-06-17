Кабінет міністрів готується змінити перелік споживачів електроенергії / Ілюстративне фото

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено 18 червня.

Про це сказав радник премʼєр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю каналу Київ 24.

— Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії, — сказав він.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

— Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра, — додав Юрій Бойко.

Нагадаємо, 16 червня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж наразі. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.