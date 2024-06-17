Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено 18 червня.
Про це сказав радник премʼєр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю каналу Київ 24.
— Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії, — сказав він.
За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
— Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра, — додав Юрій Бойко.
Нагадаємо, 16 червня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж наразі. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.
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Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено 18 червня.
Про це сказав радник премʼєр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю каналу Київ 24.
— Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії, — сказав він.
За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.
— Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра, — додав Юрій Бойко.
Нагадаємо, 16 червня голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж наразі. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.