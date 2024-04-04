Катерининську вулицю та площу в Одесі перейменують на Європейську / Фото з відкритих джерел

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала міськраді перейменувати Катерининську вулицю та площу в центрі міста, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Запропонована назва — площа та вулиця Європейська.

Як повідомили в Одеській міськраді, відповідне рішення комісія ухвалила 4 квітня на своєму черговому засіданні.

Також комісія запропонувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна — на вулицю Поліцейська (історична назва топоніму).

За інформацією місцевого видання «Думська», на засіданні також обговорювалося перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії не зійшлися в думках щодо цього. Щодо нього ще будуть дискусії.

Як пише видання, «багато в чому так сталося через «принципову позицію» голови муніципального управління культури Івана Ліптуги.

Нагадаємо, наприкінці січня в Миколаєві завершила роботу топонімічна комісія, яка збирала пропозиції щодо перейменування вулиць, скверів та інших обʼєктів, назви яких повʼязані з Росією. Що буде далі? Скільки обʼєктів перейменують і чи потрібно змінювати документи на майно? Про це йдеться у статті «НикВести».