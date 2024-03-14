Голова Баштанської райради Наталія Олійник та її заступниця Тетяна Мезіна під час засідання сесії, архівне фото

Голова Баштанської районної ради від забороненої «ОПЗЖ» Наталія Олійник привітала опублікувала на офіційному сайті органу лист з привітанням свою заступницю, підозрювану у колабораціонізмі, Тетяну Мезіну.

Про це під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради сьогодні, 14 березня, заявив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, повідомляє кореспондент «НикВести».

За версією слідства, під час окупації Снігурівки, Тетяна Мезіна у співпраці з представниками держави-агресора здійснювала інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку РФ. 2 травня 2022 року їй повідомили про підозру у причетності до колабораціонізму.

Іван Кухта повідомив, що 10 березня у день народження експосадовиці Наталія Олійник оприлюднила лист з привітанням від усього депутатського корпусу на офіційному сайті. Однак станом на зараз зайти на сайт неможливо.

— 19 березня 2022 року рашисти зайшли в Снігурівку і окупували її. Допомагала у всьому цьому Мезіна Тетяна Андріївна, яка зустріла орків і сприяла в цілому їм, допомагала у референдумі, тож на неї заведена кримінальна справа, правоохоронні органи сприяють у розслідуванні. Зараз вона переховується в Російській Федерації, ховається від слідства. Нещодавно у неї був день народження. Голова районної ради від «ОПЗЖ» на офіційній сторінці районної ради привітала Тетяну Андріївну з днем народження. Мене настільки це обурило. Я з вашого дозволу прочитаю привітання, щоб всі почули весь абсурд, — сказав Іван Кухта.

Текст привітання:



«Шановна Тетяно Андріївно! Бажаю Вам здоровʼя, людського щастя, молодості душі і серця, яскравого сонця, душевного тепла, успіхів у всіх задумах на багато-багато літ. Зичимо, щоб життя було світлим і радісним. Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією та натхненням та радістю сьогодення. Щастя вам, добра, благополуччя та миру. З повагою, голова районної ради Наталія Олійник, депутатський корпус і виконавчий апарат».

Скриншот з офіційної сторінки Баштанської районної ради

В ході сесії Іван Кухта звернувся до правоохоронних органів з вимогою перевірити діяльність голови районної ради.

— Коли ми ховаємо наших дітей, наших побратимів, наших воїнів, які в перші дні пішли захищати нашу державу і голова райради, яка отримує зарплатню, крім як ждуном, не назвати. Я хочу звернутись до правоохоронних органів, щоб перевірили діяльність з перших днів повномасштабного вторгнення. І хочу звернутись до депутатів Баштанської райради, скільки вже можна терпіти цю посадову особу, як голову? Можливо треба наступної сесії вигнати її, виказати їй недовіру і звільнити?, — запропонував він.

Виконуючий обов’язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко сказав, що візьме питання на власний контроль.

— Підготуйте звернення. Я його візьму на контроль. Ми надамо правову оцінку, проведемо перевірку, якщо є підстави і проведемо відповідні експертизи, — відповів Денис Фальченко.

Раніше голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що колаборанти, які під час окупації займали керівні посади, втікли разом з росіянами.

Нагадаємо, у серпні у на той час окупованій російськими військами Снігурівці на Миколаївщині росіяни призначили колишнього журналіста з Миколаєва сепаратиста Юрія Барбашова «керівником військової адміністрації».

На початку грудня 2022 року правоохоронці повідомили про підозру у зраді колишньому міському голові Снігурівки Олександру Ларченку, який добровільно перейшов на бік ворога та обіймав посаду «заступника голови військово-цивільної адміністрації». Перебуваючи на тимчасово окупованій території Снігурівщини, він добровільно погодився на пропозицію окупантів та зайняв посаду так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації міста Снігурівка та Снігурівського району».

Крім того у грудні Баштанська районна рада звільнила підозрювану у колабораціонізмі заступницю голови Тетяну Мезіну за систематичне невиконання службових обов’язків. СБУ повідомило їй про підозру ще на початку травня, після того, як вона допомагала окупантам схилити жителів Снігурівки до співпраці та організовувати псевдореферендум.

Також повідомлялось, що «голосування» на псевдорефрендумі за «приєднання» Снігурівки до РФ організовували Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко.