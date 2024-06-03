Міністр закордонних справ Дмитро Куліба. Фото з відкритих джерел.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала дозвіл від західних країн на використання переданої зброї для ударів по Росії. За його словами, Україна домагатиметься розширення списку цих країн.

Про це Дмитро Кулеба заявив у ході брифінгу у Києві 3 червня, пише «ЄП».

Кулеба назвав «дуже правильним кроком» зняття партнерами України обмежень на використання тих озброєнь, які вони надають для ударів по цілях на території Росії.

Глава МЗС додав, що не знає, чому партнери України запровадили ці обмеження, «але зараз вони (партнери – прим.) рухаються у правильному напрямку».

«Це неабияке рішення. Ви бачили за останні два роки: іноді починається з дрібніших кроків, рішень, далі це перетворюється на великі. І Україна над цим працюватиме. Це не означає, що у нас є повністю карт-бланш. Є правила, яких треба дотримуватись. Ми дуже цінуємо ухвалене рішення і далі працюватимемо з нашими союзниками з питань розширення способу застосування цих озброєнь», – додав міністр.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона бореться за свій захист, а не напад.