Впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.

Про це глава відомства Василь Малюк розповів 25 лютого під час форуму «Україна. Рік 2024».

Агентурні мережі керівник СБУ назвав «гадюшниками на тілі України».

— 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників отримали підозру, затримані з початку війни понад 5 тисяч колаборантів. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми націлені не на поодиноких держзрадників, а використовуємо складний досвід, набутий нами в боротьбі з організованою злочинністю, — заявив Василь Малюк.

Він, зокрема, згадав про одну з затриманих агентурних мереж Дніпра, яка працювала на Генштаб РФ. За їх наводкою росіяни в січні минулого року поцілили в багатоповерхівку, де загинули 44 людини.

— Довгий час ми їх документували, і було затримано вісім людей. Вони збирали і передавали ворогові велику кількість інформації, в тому числі, організовували ракетні обстріли, — додав він.

Агентурна мережа, викрита в Миколаївській області, була найбільшою, за словами Василя Малюка, і налічувала 13 осіб.

— Робота триває. Попереду багато сюрпризів і, повірте, ворог не пройде повз нас, — заявив він.

Як відомо, днями у Миколаєві затримали 30-річного місцевого мешканця, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Раніше правоохоронці затримали працівника місцевої компанії, який встановив вебкамери поблизу Миколаївського морпорту, щоб шпигувати за кораблями ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.