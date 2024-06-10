Мустафа Найем / Фото з відкритих джерел

В уряді Німеччини вважають, що відсутність на конференції з відновлення у Берліні керівника Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, який заявив про відставку, не має зашкодити заходу.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, коментуючи рішення українського посадовця, повідомляє Укрінформ.

«Жодним чином відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх конференції», — сказав Штеффен Гебештрайт.

Також речник зазначив, що на порядку денному стоїть широкий спектр питань, які стосуються відбудови України.

За даними «Європейської правди», в уряді заявили, що Мустафу Найєма не відпустили у відрядження на конференцію у Берлін нібито через те, що на дату проведення повинна була відбутися урядова нарада за участю Агентства відновлення. Однак, за словами Найєма, він не отримав офіційного запрошення і дізнався про нараду лише після відмови.

Представниця пресслужби Міністерства фінансів ФРН Шарлотте Мігенда своєю чергою поінформувала, що на полях URC буде підписано спільний документ.

«Планується, що міністр фінансів Крістіан Лінднер і український міністр Сергій Марченко підпишуть спільну декларацію про наміри. В ній ітиметься про фінансування відбудови і подальший розвиток інституціонального фінансування», — сказала вона.

Участь у Ukraine Recovery Conference планують узяти понад дві тисячі представників політики, бізнесу, громадянського суспільства та муніципалітетів, які представляють понад 60 країн, переважно європейські. За даними організаторів, очікується підписання низки угод про співпрацю.