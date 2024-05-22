Палестинці протестують проти ізраїльської операції у Дженіні в секторі Гази. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Норвегія, Іспанія та Ірландія вирішили визнати державу Палестина.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Про рішення Іспанії оголосив прем’єр-міністр Педро Санчес. Він підкреслив, що це визнання не є образою ні Ізраїлю, ні єврейського народу.

— Я хочу прояснити одну річ: це визнання не спрямоване проти когось, воно не спрямоване проти народу Ізраїлю, народу, який ми цінуємо. І тим більше воно не спрямоване проти євреїв, чудового народу, історія якого пов'язана з Іспанією, — оголосив Педро Санчес у парламенті.

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна визнає Палестину, тому що «ми віримо в свободу і справедливість як фундаментальні принципи міжнародного права».

— Це заява про однозначну підтримку рішення про створення двох держав, єдиного надійного шляху до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів, — заявив Саймон Гарріс.

Глави урядів Ірландії та Іспанії зробили свої оголошення після того, як раніше у середу прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна визнає Палестинську державу.

— Визнавши Палестину, ми зможемо більш рішуче заохочувати інші країни підтримувати побудову Палестинської держави, і ми зможемо притягнути Палестинську державу до відповідальності, — сказав Гар Стьоре.

Рішення Норвегії, Іспанії та Ірландії про визнання Палестинської держави набудуть чинності 28 травня.

Ірландія, Норвегія та Іспанія тепер приєдналися до 143 держав-членів ООН зі 193 загалом, які визнають Палестинську державу.

Нагадаємо, у Лондоні пропалестинські протестувальники вийшли на найбільший марш, закликаючи до припинення бойових дій Ізраїлю в Газі. Однак не обійшлося без сутичок з поліцією.