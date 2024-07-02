Новий посол Італії в Україні Карло Формоза / Фото опулікувало МЗС Італії

Італія призначила нового посла в Україні, дипломата Карла Формозу, який перед цим очолював посольство у Португалії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Італії у соцмережі Х.

Він у своєму коментарі зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у ЄС.

Як інформує італійське видання ANSA, 61-річний посол Карло Формоза має політологічну освіту, в МЗС Італії працює з 1992 року і вже з цього початкового періоду опікувався аспектами економічної співпраці з країнами Східної Європи, включно з Україною, та Центральної Азії.

У наступні роки кар’єри він працював в посольстві у В’єтнамі, потім в Ірані, після чого більшість часу до 2017 року обіймав різні посади в італійському МЗС.

Після невеликого періоду роботи у приватному секторі Формоза у 2020 році став послом у Португалії, а з 1 липня 2024 року призначений послом в Україні.

Нагадаємо, Уряд Італії готує пакет економічної допомоги Україні для відновлення інфраструктури на суму 140 мільйонів євро.