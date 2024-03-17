Обговорення закону про мобілізацію. Фото з Facebook-сторінки Ігоря Копитіна

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд по суті правок до закону про мобілізацію, попередньо їх систематизувавши. До обговорення долучили авторів цих правок від різних політичних фракцій та депутатських груп.

Про це розповів народний депутат України Ігор Копитін.

Робота над правками розпочали цього тижня. Нардеп зазначає, що у процесі обговорення виникло багато дискусій.

«До обговорення долучили авторів цих правок від різних політичних фракцій та депутатських груп. Як і очікувалося, дискусії виявилися запеклими, але конструктивними», — зазначив він.

Ігор Копитін додає, що у деяких питання необхідно буде піти на непопулярні рішення задля забезпечення національної безпеки України.

«Я, як народний депутат, розумію прагнення деяких опозиційних політиків просунути іноді доволі популістські ідеї, аби догодити своєму виборцю на противагу провладній позиції. Однак, як член комітету, я впевнений, що у деяких моментах ми маємо піти на непопулярні рішення задля забезпечення національної безпеки України. Ми протидіємо агресії ворога, який не думає заспокоюватися — трагедія в Одесі черговий раз це підтвердила. Відповідно до Конституції ми маємо захистити Україну, але при цьому не порушувати прав людей. Саме про це —цей закон. Працюємо!», — додає Ігор Копитін.

Нагадаємо, що народний депутат Ігор Копитін зустрівся з американським дипломатом Куртом Волкером та обговорив питання виділення фінансової допомоги Україні.