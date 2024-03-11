Зустріч Дональда Трампа та Віктора Орбана / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги «не дасть ані копійки» на захист України від російського вторгнення.

Також угорський прем’єр розповів в ефірі Híradó — головної новинної програми угорського суспільного мовника M1, як у США поважають Угорщину, водночас порадивши Вашингтону збільшити свої інвестиції у Будапешт, щоб конкурувати з Китаєм.

Він заявив, що сьогодні американський уряд, керівництво Європейського Союзу, а також лідери найбільших європейських держав є «провоєнними». Натомість, за його словами, Дональд Трамп, як і Угорщина, виступають за «мир».

Очільник угорського уряду каже, що Трамп у разі перемоги «не дасть ні копійки на війну».

— Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться, — заявив Віктор Орбан.

За словами угорського прем’єра, Дональд Трамп «був першим президентом за довгий час», за каденцію якого не почалася жодна війна.

— Він людина миру, і він не приховує своєї думки навіть зараз, він чітко сказав, що його мета — покласти мир у російсько-українській війні, ми також не хочемо нічого, — наголосив прем’єр.

Водночас він закликав Європу переозброюватися, додавши також, що угорці повинні вміти захищати свою країну.

Крім того, прем’єр розповів, як у США поважають Угорщину, оскільки це, за його словами, найбезпечніша країна Європи. Він підкреслив, що Угорщина також подає «позитивний приклад» американським консерваторам у сфері міграційної та сімейної політики.

— Той факт, що Угорщина відстоює сімейні цінності у той час, як усі говорять про ЛГБТК-дурниці (поняття, що мають стосунок до гендеру та сексуальної ідентичності, яка виходить за межі гетеросексуальних або цисгендерних норм, — прим.), у всій Західній Європі, і що сімейні цінності захищені конституцією, це викликає повагу в Америці, — пояснив Віктор Орбан.

Також він сказав, що китайські та американські інвестиції в Угорщину «збалансовані», проте, за його словами, якщо США «хочуть йти в ногу з Китаєм», то їм потрібно вкладати більше.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, назвавши угорського прем’єра «великою людиною» і «великим лідером в Європі».