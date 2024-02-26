Південна Корея посилить контроль за експортом до РФ та Білорусі. Фото: AP

Південна Корея планує посилити експортний контроль щодо товарів, які заборонено постачати до Росії та Білорусі.

Про це повідомили у міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, передає Укрінформ.

«Міністерство посилить здійснення експортного контролю у співпраці з відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю, і кількість поставок обхідними шляхами зросте», — йдеться в заяві міністерства.

Відомство особливо зосередиться на моніторингу експорту «високопріоритетних товарів», у тому числі мікросхем, які можуть бути застосовані до безпілотників.

Південна Корея також докладе зусиль для інформування експортерів про оновлений список контрольованої продукції, щоб запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність, заявили в міністерстві.

Нагадаємо, Південна Корея виділила 14 мільйонів доларів на відновлення водної інфраструктури України, у тому числі Миколаївщини.