Північна Корея провела перші навчання з імітацією «ядерного пуску». Фото: ЦТАК

Північна Корея провела перші навчання з ядерної контратаки, щоб імітувати систему управління «ядерним спусковим гачком» під керівництвом лідера Кім Чен Ина.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на державне агентство Північної Кореї ЦТАК.

В рамках випробування загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю, яка називається «ядерний спусковий гачок», артилерійські війська приєдналися до перших таких навчань в країні в понеділок, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти «провокаційних і загарбницьких» військових навчань США і Південної Кореї.

Кім Чен Ин спостерігав за імітаційними навчаннями, що включали маневрування військ у позиції ядерної контратаки і стрільбу артилерії з імітацією ядерних боєголовок на випадок оголошення тривоги у зв’язку з ядерною кризою.

Кім Чен Ин високо оцінив готовність «найкращої у світі» тактичної ядерної зброї, висловивши задоволення навчаннями, повідомляє ЦТАК.

Вважається, що держава готується до запуску ще одного супутника-шпигуна після успішного виведення на орбіту розвідувального супутника в листопаді.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що провела запуск стратегічної крилатої ракети для випробування великої боєголовки, а також нової зенітної ракети.

Раніше стало відомо, що Північна Корея з липня 2023 року поставила Росії 6700 контейнерів з мільйонами боєприпасів.