Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Фото: YONHAP

Північна Корея з липня 2023 року поставила Росії 6700 контейнерів з мільйонами боєприпасів.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що в контейнерах може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм снарядів.

Він додав, що сотні північнокорейських збройних заводів працюють приблизно на 30% своєї потужності через брак сировини та електроенергії, але заводи, які виробляють артилерійські снаряди для Росії, працюють «на повну».

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які та використовує проти України.