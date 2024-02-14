Уламки ракет північнокорейського виробництва в Україні. Фото: Сергій Болвінов

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які та використовує проти України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні редакції.

ЄС пропонує внести до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет, — Головне ракетне бюро.

Зазначається, що Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів.

«Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви отримувати деталі через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів, що значно перевищує обсяги, які Україна отримує від своїх союзників», — йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що вплив ймовірних санкцій проти КНДР, які включають заборону на в’їзд і заморожування активів, швидше за все, буде здебільшого символічним.

ЄС планує затвердити 13-й із моменту вторгнення Росії в Україну пакет санкцій до другої річниці війни в кінці лютого. Він може містити й експортні обмеження для компаній у Китаї та Індії через їхню ймовірну роль у постачанні до Росії заборонених технологій та електроніки.

Раніше повідомлялося, що дві з п’яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, були вироблені в Північній Кореї.

Нагадаємо, восени минулого року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії понад мільйон артилерійських снарядів.