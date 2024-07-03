Путін прибув до Казахстану / Фото уряду Казахстану

Вранці 3 липня російський президент Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Як повідомляє пресслужба уряду Казахстану, в аеропорту його зустрів премʼєр-міністр Казахстану Олжас Бектенов.

Пресслужба російського президента повідомила, що в Астані у Володимира Путіна також запланована ціла низка важливих двосторонніх розмов з главами держав-учасниць саміту.

Зокрема він планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також розраховує на переговори з президентом Туреччини.

Як відомо, саміт Шанхайської організації співробітництва пройде у палаці незалежності Астани відбудеться 3-4 липня під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Нагадаємо, Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що глава Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на війну в Україні та визначити загальну ситуацію. На його думку, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.