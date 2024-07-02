Сі Цзіньпін та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін поїхав з державним візитом до Казахстану, де візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та зустрінеться з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери Росії Володимир Путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори, пише «Укрінформ»

Нагадаємо, під час свого візиту до Пекіну 16 травня президент Росії Володимир Путін просив президента Китаю Сі Цзіньпіна про три речі, серед яких відмова від участі у Глобальному саміті миру для України.