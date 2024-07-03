Президент Фінляндії Александр Стубб / Фото: Marina Takimoto

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що глава Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на війну в Україні та визначити загальну ситуацію.

Таку думку Александра Стубба цитує Bloomberg.

«Росія зараз настільки залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розвʼязати цю кризу», — сказав він.

На його думку, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської «агресивної та колоніальної війни» проти України.

«Йому необхідно захищати міжнародні правила, повʼязані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю», — сказав він.

Нагадаємо, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін поїхав з державним візитом до Казахстану, де візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва та зустрінеться з Президентом РФ Володимиром Путіним.