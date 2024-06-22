Резер+. Фото з відкритих джерел.

У мобільному додатку «Резерв+» військовозобов'язані не отримувати електронні повістки, якщо тільки в майбутньому не буде ухвалено відповідний закон.

Про це заявила прес-секретар Міноборони Катерина Чорногоренко в інтерв'ю NV.

Прес-секретар наголосила, що згідно з чинним законодавством, поняття електронного порядку денного не існує.

«Додаток «Резерв+» не має такого функціоналу. Робота над електронними повістками у «Резерві+» зараз не здійснюється», — сказала вона.

Катерина Чорногоренко додала, що доки не буде прийнято відповідне законодавство, функціонал електронних повісток не розроблятиметься.

«Ідея електронних повісток можлива виключно, якщо від моменту ідеї до моменту ухвалення закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом тощо. Якщо буде прийнято відповідне законодавство, буде здійснено відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно та надамо відповідь, яким чином і в який термін ми можемо це зробити», - сказала Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, що станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» обновили вже 700 тисяч людей.